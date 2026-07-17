Dev havayolu şirketi 500 kişiyi işten çıkaracak

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Küresel havacılık sektöründe maliyet baskısı yeni işten çıkarmaları beraberinde getiriyor. İrlanda'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Aer Lingus, tasarruf planı kapsamında 500'e kadar pozisyonun risk altında olduğunu duyurdu. Şirket, hem personel sayısını azaltacak hem de düşük performans gösteren bazı uçuş hatlarını kapatacak.

Yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Aer Lingus'ta planlanan kesintiler kapsamında Dublin'deki genel merkezde 90, kabin ekibinde 140 ve pilot kadrosunda 70 pozisyonun da bulunduğu toplam 500 görev risk altına girdi.

Uçuş kapasitesi de küçülüyor

Şirket yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmayacak, uçuş kapasitesini de yüzde 6 düşürecek. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Dublin çıkışlı sekiz uçuş hattının kapatılması planlanıyor. Las Vegas ve Malta seferleri de sonlandırılacak rotalar arasında yer alıyor.

Verimsiz hatlar ve artan maliyetler

Aer Lingus yönetimi, daha verimli ve maliyet etkin bir yapıya geçerek büyüme hedeflerini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını açıkladı. Şirket, çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde işten çıkarmaların en aza indirilmesi ve gelecekteki yatırımların güvence altına alınmasına odaklanılacağını belirtti.

İlk çeyrekte 87 milyon sterlin zarar etti

Şirketin yeniden yapılanma kararı, ilk çeyrekte açıkladığı 87 milyon sterlinlik zarar sonrasında geldi. Ayrıca İran'daki savaşın etkisiyle yükselen yakıt maliyetleri de Aer Lingus üzerinde önemli bir baskı oluşturdu.

İşten çıkarma dalgası büyüyor

Aer Lingus, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle personel azaltma kararı alan son büyük şirketlerden biri oldu. Haberde, KPMG'nin de yılın başında gerçekleştirdiği 500 kişilik işten çıkarmanın ardından İngiltere'de 200 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlandığına dikkat çekiliyor. Ayrıca ülkede iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerilediği ve işsizlik oranının yüzde 4,9'a yükseldiği belirtiliyor.