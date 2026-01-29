Dev market zinciri franchise modeline geçiyor, 164 şube için karar verildi

Auchan Retail, Fransa pazarında süpermarket formatını yeniden canlandırmak amacıyla başlattığı dönüşüm projesinde kritik bir aşamaya geçti. Kasım 2025’te duyurulan ve tüketici satın alma gücü üzerindeki baskılar ile gıda perakendesindeki hızlı değişimlere yanıt vermeyi amaçlayan plan, çalışan temsilcileriyle istişare sürecine girdi.

266 mağaza için üç senaryo

Şirket, Fransa genelindeki 266 süpermarketini kapsayan kapsamlı bir incelemenin ardından üç farklı gelişim yolu belirledi. Buna göre, en büyük adım, Groupement Mousquetaires ile kurulan ortaklık çerçevesinde atılacak.

164 mağaza franchise modeline geçiyor

Plan kapsamında 164 süpermarket, Auchan Retail France’a ait yeni ve bağımsız bir tüzel yapı altında faaliyet gösterecek. Bu mağazalar, franchise sözleşmesiyle Intermarché veya Netto markalarıyla işletilecek. Amaç; daha rekabetçi fiyatlar, sadeleştirilmiş operasyonlar ve Mousquetaires tarafından yönetilen özel lojistik altyapısı sayesinde verimliliği artırmak.

91 mağaza satışa çıkarılacak

11 süpermarket, büyüklükleri, konumları ve uzun vadeli potansiyelleri nedeniyle Auchan Retail France bünyesinde kalacak. Kalan 91 mağaza ise coğrafi ve ekonomik koşulları nedeniyle satışa çıkarılacak; Groupement Mousquetaires’in bu mağazalar için Nisan ayında teklif vermesi bekleniyor.