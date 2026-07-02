Dev moda perakendecisi yüzlerce mağazasını kapatıyor

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Popüler hızlı moda perakendecilerinden H&M, artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaret devlerinden gelen yoğun rekabet nedeniyle küresel çapta 128 mağazasını kapattı.

80'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, toplam mağaza sayısını 2026'da yüzde 3 azalarak 4 bin 38'e indirdi.

Şirket, mağaza kapanışları ile uzun vadeli kârlılığı artırmayı ve daha verimli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflerken büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda yeni mağaza açılışları sürdürüyor. Şirketin satışları yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyrederken, operasyonel verimlilik ve maliyet kontrolü sayesinde kârlılık korunmaya devam ediyor.

H&M 2025 yılında da yaklaşık 200 mağazasını kapatma planını açıklamış, yenileme projelerine ve dijital yatırımlara yönelmişti.

170 mağaza daha kapanacak

2026 yılı boyunca yaklaşık 170 mağazanın daha kapanması planlanırken, buna karşılık yaklaşık 90 yeni mağaza açılması öngörülüyor. Yeni yatırımların önemli bölümü gelişmekte olan pazarlarda gerçekleştirilecek.

Öte yandan şirketin çevrim içi satışları da toplam gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturmaya başladı.