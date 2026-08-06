Dev şirket 10 bini aşkın Siklospora vakası sonrası tedarikçisini değiştirdi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre ülkede laboratuvar testleriyle doğrulanan Siklospora vaka sayısı 10 bin 400'ü geçti. Ayrıca 12 bin 255 şüpheli vaka daha bulunuyor. Yetkililer bunun şimdiye kadar kaydedilen en büyük Siklospora salgını olduğunu belirtiyor.

Meksika'dan marul alımını kesti

ABD'nin en büyük gıda dağıtım şirketlerinden Sysco, restoranlar, stadyumlar ve birçok işletmeye ürün tedarik ediyor.

Şirket, salgın nedeniyle artık Meksika'dan buzdağı marulu satın almayacağını ve yalnızca ABD'deki üreticilerden temin edeceğini açıkladı. Sysco CEO'su Kevin Hourican, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için aktif şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer, Meksika'dan gelen ve Taco Bell restoranlarında kullanılan marulların salgının kaynağı olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle bazı eyaletlerde vatandaşlara söz konusu marulları tüketmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İki kişi hayatını kaybetti

Siklospora enfeksiyonu çoğu zaman hayati tehlike oluşturmuyor. Ancak Michigan eyaletinde altta yatan sağlık sorunları bulunan iki kişinin enfeksiyon sonrası yaşamını yitirdiği açıklandı.

Parazit, insan dışkısıyla kirlenmiş su veya gıdalar yoluyla bulaşıyor. Özellikle salata yaprakları ve kabuğu soyulmadan tüketilen meyvelerin kirli suyla yıkanması bulaş riskini artırıyor.

Belirtiler arasında "şiddetli ishal" öne çıkıyor

Uzmanlara göre Siklospora enfeksiyonunun en dikkat çekici belirtisi şiddetli ishal olarak tanımlanıyor.

Bunun yanında karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı, gaz, hafif ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı da görülebiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da Meksika'dan dönen turistlerde vaka artışı yaşandığını bildirdi.

Diğer zincirler de önlem alıyor

Taco Bell, salgınla ilişkilendirilen üretici Taylor Farms'tan aldığı buzdağı marullarını kullanmayı bıraktığını açıkladı. Benzer ürünler de geri çağrıldı.

Öte yandan Meksika mutfağı zinciri Chipotle da olası salmonella bağlantısı nedeniyle bazı restoranlarında jalapeno biberlerini menüden çıkardı. Minnesota Sağlık Bakanlığı ise Meksika usulü hızlı servis restoranlarıyla bağlantılı 110 salmonella vakasını soruşturuyor.