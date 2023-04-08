“Devlet destek veriyor şimdi sıra iş dünyasında”

Çevikel, Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine “Şimdi sıra bizde” diyerek bu kez iş dünyasını yatırım seferberliğine çağırdı.

Bölgedeki yaraların hala sarılmaya devam ettiğini, ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi için ise bölge dışından da yatırımın şart olduğunu vurgulayan Çevikel, “Öncelikle depremin hemen ardından TÜGİAD olarak yaptığımız çağrının hükümetimizce karşılık bulması bizleri mutlu etti. Bu kararın alınmasında payı olan bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Söz konusu karar bölgede yatırımı özendirecek ve oldukça kolaylaştıracak. Ancak deprem nedeniyle birçok alanda kayıp yaşayan sanayicilerin kısa sürede kendilerini toparlayıp yatırım yapmaları zor. Bu nedenle bizlerin de elini taşının altına koyup bölgeye yatırım yapmamız şart” diye konuştu.

TÜGİAD bu kez yatırım için gidecek

Deprem sonrasında birkaç kez zarar gören illere giderek incelemelerde bulunduklarını ve ihtiyaçlara göre yardımlar yaptıklarını belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, destek kararının ardından özellikle hızlıca hayata geçirilebilecek enerji, teknoloji ve topraksız dikey tarım gibi sektörler ile yüzde yüz yerli ve milli ürün üreterek ihraç edebilmek amacıyla üyelerimizden oluşan bir heyetle yeniden bölgeye gideceklerin söyledi.