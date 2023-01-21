Devlete olan borçlar yeniden yapılandırılıyor

2016 ile 2021 yılları arasında 3 kez af ve yapılandırma, 2 kez de sadece yapılandırmayı ilgilendiren kanunun devreye alındığı vatandaşın devlete olan borçları için yeni bir yapılandırma geliyor. Yeni paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçları önemli ölçüde silinecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Yapılandırma paketinin işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor. Paket kapsamında; şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi, belirli tutarın altında olan borçların ise tamamının silinmesi ön görülüyor.

Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine'de görüşülmesi, kabine sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntılarının açıklanması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşacağı ön görülüyor. Vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçları için 2016 ile 2021 yılları arasında 3 kez af ve yapılandırma, 2 kez de sadece yapılandırmayı ilgilendiren kanun devreye alınmış, bu kanunlar kapsamında vergi dairelerince yapılan vergi tahsilatlarının tutarı, 180 milyar lirayı aşmıştı.