Dijital dönüşüm istihdamı ve üretimi şekillendiriyor

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yıl­maz, Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte, “Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm” gündemiyle düzenlenen 14. Çalışma Meclisi’nin açılışına katıldı. Cevdet Yılmaz, Yapay zekâ başta olmak üzere dijital­leşme alanında yaşanan dönü­şümün, sadece belirli meslek­leri değil, iş yapma biçimlerini de dönüştürdüğünü kaydetti.

Yılmaz, dijitalleşmenin hem iş dünyasında hem üretim sü­reçlerinde hem de meslekler­de büyük değişime yol açtığı­nı ifade etti. Bu süreç sonunda çok sayıda insanın işini kaybe­debileceğine dair değerlendir­meler bulunduğunu aktaran Yılmaz, buna karşın raporlar­da 2030 yılına kadar dijital im­kanlarla 170 milyon kişiye yeni iş imkanı oluşabileceğinin be­lirtildiğini dile getirdi. Yılmaz, mesleklerin ortadan kalkmasa bile icra ediliş biçimlerinin di­jital teknolojilerle birlikte dö­nüşüme uğradığını vurguladı.

İstihdama etkisi yüzde 25

Yılmaz, Uluslararası Çalış­ma Örgütü ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün ortak raporuna göre küresel istihda­mın yüzde 25’inin üretken ya­pay zekâdan etkileneceğini, ge­lişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 35’lere kadar çıkabilece­ğini söyledi. Özellikle ofis ve bü­ro işleriyle medya, yazılım ve fi­nans gibi alanlarda yapay zekâ­nın etkisinin giderek arttığını kaydeden Yılmaz, bu dönüşü­mün çalışma biçimlerinin, sos­yal güvenlik sistemlerinin ve is­tihdam politikalarının yeniden tasarlanmasını zorunlu kılan yapısal bir dönüşümü berabe­rinde getirdiğini ifade etti.

“Tehditler de unutulmamalı”

Dijitalleşmenin fırsatlar sun­duğu kadar tehditler de oluştur­duğunu belirten Yılmaz, doğru yaklaşımın teknolojiyi insan emeğini dışlayan değil, dijital becerilerle güçlendirilen bir fır­sat olarak gören kapsayıcı bir anlayış olduğunu söyledi.

Yılmaz, “En önemli tehdit­lerden biri sosyal adaleti boz­ma riskidir. Dijitalleşme sosyal dengeyi bozma ve toplumda hu­zursuzluk oluşturma potansi­yeli taşıyan bir teknolojidir. Bu­nun önüne geçmenin yolu fırsat eşitliği zemininde dijital im­kanların toplumun geneline ya­yılması ve bu yetkinliklerin ka­zandırılmasıdır” dedi.

Dijital çağın istihdam poli­tikalarını, sosyal güvenlik sis­temlerini ve iş hukuku düzen­lemelerini yeniden şekillen­dirdiğini vurgulayan Yılmaz, kamunun bu süreçte düzenle­yici, koruyucu ve yönlendirici sorumluluklarının geniş bir yel­pazeye yayıldığını söyledi.

“İnsan kaynağını odağınıza alın”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital dönüşümün üretimde verimliliği artırırken istihdam, beceri ve ücret yapısını da derinden etkilediğini kaydetti.

Dijital dönüşümün artık bir trend değil, hayatın ve iş dünyasının merkezinde yer alan kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirten Işıkhan, işverenlere şu çağrıyı yaptı: “İşverenler dijitalleşmeyi yalnızca maliyet düşürme ya da iş gücünü ikame etme aracı olarak görmemeli. “İnsan kaynağını merkeze alan, çalışanını yeni becerilerle donatan, yeniden eğitim ve beceri kazandırma süreçlerine yatırım yapan bir anlayışı esas almalıdır.”

Yapay zekâ ve otomasyon yatırımlarının nitelikli istihdamı büyüten ve verimliliği artırırken çalışma barışını güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Işıkhan, sendikalara da dönüşümü yönlendiren ve çalışanı bu sürece hazırlayan bir yaklaşım çağrısında bulundu.