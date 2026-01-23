Dijital dönüşüm istihdamı ve üretimi şekillendiriyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital dönüşümün üretim süreçlerinden istihdam politikalarına kadar ekonomiyi yapısal biçimde dönüştürdüğünü söyledi. Yılmaz, “Dijitalleşme sosyal dengeyi bozma potansiyeli taşıyan bir teknolojidir” uyarısı da yaptı.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte, “Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm” gündemiyle düzenlenen 14. Çalışma Meclisi’nin açılışına katıldı. Cevdet Yılmaz, Yapay zekâ başta olmak üzere dijitalleşme alanında yaşanan dönüşümün, sadece belirli meslekleri değil, iş yapma biçimlerini de dönüştürdüğünü kaydetti.
Yılmaz, dijitalleşmenin hem iş dünyasında hem üretim süreçlerinde hem de mesleklerde büyük değişime yol açtığını ifade etti. Bu süreç sonunda çok sayıda insanın işini kaybedebileceğine dair değerlendirmeler bulunduğunu aktaran Yılmaz, buna karşın raporlarda 2030 yılına kadar dijital imkanlarla 170 milyon kişiye yeni iş imkanı oluşabileceğinin belirtildiğini dile getirdi. Yılmaz, mesleklerin ortadan kalkmasa bile icra ediliş biçimlerinin dijital teknolojilerle birlikte dönüşüme uğradığını vurguladı.
İstihdama etkisi yüzde 25
Yılmaz, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün ortak raporuna göre küresel istihdamın yüzde 25’inin üretken yapay zekâdan etkileneceğini, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 35’lere kadar çıkabileceğini söyledi. Özellikle ofis ve büro işleriyle medya, yazılım ve finans gibi alanlarda yapay zekânın etkisinin giderek arttığını kaydeden Yılmaz, bu dönüşümün çalışma biçimlerinin, sosyal güvenlik sistemlerinin ve istihdam politikalarının yeniden tasarlanmasını zorunlu kılan yapısal bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade etti.
“Tehditler de unutulmamalı”
Dijitalleşmenin fırsatlar sunduğu kadar tehditler de oluşturduğunu belirten Yılmaz, doğru yaklaşımın teknolojiyi insan emeğini dışlayan değil, dijital becerilerle güçlendirilen bir fırsat olarak gören kapsayıcı bir anlayış olduğunu söyledi.
Yılmaz, “En önemli tehditlerden biri sosyal adaleti bozma riskidir. Dijitalleşme sosyal dengeyi bozma ve toplumda huzursuzluk oluşturma potansiyeli taşıyan bir teknolojidir. Bunun önüne geçmenin yolu fırsat eşitliği zemininde dijital imkanların toplumun geneline yayılması ve bu yetkinliklerin kazandırılmasıdır” dedi.
Dijital çağın istihdam politikalarını, sosyal güvenlik sistemlerini ve iş hukuku düzenlemelerini yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Yılmaz, kamunun bu süreçte düzenleyici, koruyucu ve yönlendirici sorumluluklarının geniş bir yelpazeye yayıldığını söyledi.
“İnsan kaynağını odağınıza alın”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital dönüşümün üretimde verimliliği artırırken istihdam, beceri ve ücret yapısını da derinden etkilediğini kaydetti.
Dijital dönüşümün artık bir trend değil, hayatın ve iş dünyasının merkezinde yer alan kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirten Işıkhan, işverenlere şu çağrıyı yaptı: “İşverenler dijitalleşmeyi yalnızca maliyet düşürme ya da iş gücünü ikame etme aracı olarak görmemeli. “İnsan kaynağını merkeze alan, çalışanını yeni becerilerle donatan, yeniden eğitim ve beceri kazandırma süreçlerine yatırım yapan bir anlayışı esas almalıdır.”
Yapay zekâ ve otomasyon yatırımlarının nitelikli istihdamı büyüten ve verimliliği artırırken çalışma barışını güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Işıkhan, sendikalara da dönüşümü yönlendiren ve çalışanı bu sürece hazırlayan bir yaklaşım çağrısında bulundu.