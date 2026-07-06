DİSK'ten dikkat çeken rapor: Enflasyon ve vergi ücretleri eritti
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yayımladığı "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" enflasyon ve vergi kesintilerinin çalışanların gelirinde oluşturduğu kaybı ortaya koydu. Rapora göre yılın ilk 6 ayında işçi ücretlerinde toplam 1 trilyon 167 milyar liralık kayıp yaşanırken, asgari ücretlinin alım gücü yaklaşık 5 bin lira eridi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu paylaştı.
DİSK Araştırma Merkezince (DİSK-AR) hazırlananrapora ilişkin İstanbul Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yapıldı.
İşçi ücretlerinde 1 trilyon 167 milyar liralık kayıp
Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, rapora göre yılın ilk 6 ayında enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle işçi ücretlerinde toplam 1 trilyon 167 milyar liralık kayıp oluştuğunu söyledi.
Asgari ücretli 5 bin lira alım gücü kaybı yaşadı
Ortalama bir işçinin ilk 6 ayda 16 bin 157 lira, asgari ücretlinin ise yaklaşık 5 bin lira alım gücü kaybı yaşadığını ifade eden Çerkezoğlu, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncellenmesi, gelir ve vergide adaletin sağlanması ve ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması taleplerini dile getirdi.
Çerkezoğlu, emekli aylıklarının da enflasyon karşısında gerilediğini belirterek, emeklilerin insanca yaşayabilecek düzeyde gelir elde etmesi gerektiğini kaydetti.