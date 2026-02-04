Disney’in yeni CEO’su Josh D’Amaro’nun maaşı açıklandı

ABD’li eğlence devi The Walt Disney Company, üst yönetimdeki görev değişikliği öncesinde yeni CEO ve kreatif liderin maaş ve teşvik paketlerini kamuoyuyla paylaştı. Uzun süredir şirketin tema parkları ve deneyim birimini yöneten Josh D’Amaro, 18 Mart’ta Bob Iger’ın görevden ayrılmasıyla CEO koltuğuna oturacak.

Uzun vadeli teşvik ödülü

Açıklanan teklif mektubuna göre D’Amaro’nun yıllık baz maaşı 2,5 milyon dolar olarak belirlendi. Performans hedeflerini tutturması halinde, yıllık 6,25 milyon dolara kadar prim alma hakkı bulunuyor. Ayrıca tek seferlik 9 milyon 705 bin dolarlık uzun vadeli teşvik ödülü de pakete dahil edildi.

Ek taşınma yardımları alacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, D’Amaro her mali yılda hedef değeri 26,25 milyon dolar olan uzun vadeli teşvik ödülüne de hak kazanacak. Bu tutar, performans kriterleri ve piyasa koşullarına göre değişebilecek. D’Amaro ayrıca Orlando’dan Kaliforniya’ya taşınacağı için ek taşınma yardımları alacak.

Prim hakkı 7,5 milyon dolara kadar çıkabilecek

CEO adayları arasında yer alan Dana Walden, Disney Entertainment eş başkanlığından Disney’in başkanı ve kreatif şefi görevine terfi etti. Walden’ın yıllık maaşı 3,75 milyon dolar olurken, performansa bağlı prim hakkı 7,5 milyon dolara kadar çıkabilecek. Ayrıca 15,75 milyon dolarlık yıllık uzun vadeli teşvik ve tek seferlik 5,26 milyon dolarlık ek ödeme de alacak. Walden’ın sözleşmesi Mart 2030’a kadar geçerli olacak.