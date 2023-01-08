Doğal gaz fiyatları ne kadar oldu? İşte spot piyasa değerleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 80 milyon 62 bin 468 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 949 bin 435 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 418 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 152 bin metreküp oldu.

Dengeleme gazı alış-satış fiyatları ne kadar?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 1 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 836 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 204 milyon 785 bin 515 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 745 bin 976 metreküp olarak kayıtlara geçti.