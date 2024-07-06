Doğal gaz santralleri elektrik üretiminde birinci sırada

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 639 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 817 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer alırken, ikinci sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür, üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santraller yer aldı.

Türkiye, dün 5 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.