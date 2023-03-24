Doğanlar’ın 12 milyon dolara kurduğu Senegal tesisi üretime başladı

Kerim ÜLKER

İşte o yatırım üretime başladı. 12 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen tesisin özel markalarla üretim yapmaya başladığını dile getiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Senegal’de yeni mobilya markamız BİGA Home markası ile üretim geçtiğimiz günlerde başladı.

BİGA, aslında bizlerin doğduğu topraklar ama aynı zamanda Big Afrika yani Büyük Afrika anlamı da taşıyor. Markamızla ilk kez geçen ay düzenlenen SENCON 2023 fuarına da katılarak vitrine çıktık” dedi.

BİGA Home markasının yatak, baza, başlık, döşemeli ürünler, mutfak ve ofis gibi projeli işlerin olduğu kategorilerde deneme üretimine başladığını dile getiren Doğan, “Nisan ayından itibaren seri üretime geçiyoruz. Bu yıl koltuk 12 bin 600 modül, 9 bin 900 adet baza ve başlık, 16 bin 700 adet yatak üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Nisanda 200 kişiye istihdam sağlayacak

Senegal’e D’Afric Senegal Furniture adıyla kurulan şirketle adım atan Doğanlar Mobilya, şu anda 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisi, zamanla büyütecek. Doğan, önümüzdeki dönemde yatırımlarla büyüyecek tesisin bin metrekarelik kapalı alana sahip olabileceğini ifade etti.

Tesisin 280 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu söyleyen Doğan, “Sadece Senegal ve Afrika ülkelerine değil, buradan hem deniz aşırı ülkelere ve hem de vergi muafiyeti nedeniyle içlerinde ABD’nin de olduğu 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.

Doğan’a şu anda üretimde çalışan kişi sayısını soruyorum. Doğan, “Şu anda 54 kişiye istihdam sağlıyoruz. Nisan ayından itibaren bu rakam 200’e ulaşacak. Yeni hatlarla bu sayı artacak” yanıtını veriyor.

Mobilya tek çatıda toplandı

Mobilya sektörünün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın başkan seçildiği toplantıda Başkan Yardımcılıklarına Çetmen Grup YK Başkanı Ömer Çetmen ve İŞBİR CEO’su Metin Gültepe getirildi.

Öte yandan yeni kurulan Fuar Komitesi Başkanlığı'na ise Armis Yatak’tan Tolga Batallı atandı. Fuar komitesinde ayrıca Kilim Mobilya’dan Erdoğan Yayla ve Vize Mobilya’dan Alper Aksoy görev yapacak. Başkan Doğan, ilk hedeflerinin birliği sağlamak adına sektörü kucaklayacak bir yapı kurmak olduğunu kaydetti.