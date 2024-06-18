Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Haziran Perşembe Güncel Döviz Kurları)

Küresel piyasalarda işlemler devam ediyor. Dolar güne 32.7988 liradan başladı. Gün içinde en düşük 32.6716 lira, en yüksek de 32.8644 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 32.7509 liradan el değiştiriyor.

Euro güne 35.2399 liradan başladı. Gün içinde en düşük 35.0549 lira, en yüksek de 35.4163 lirayı gördü. Şu sıralar Euro 35.1378 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesinde.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.