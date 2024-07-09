Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları)
9 TEMMUZ CANLI DÖVİZ KURU: Bir süredir yükseliş eğilimi sergileyen dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Son dönemde dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar tarafından son durum takip ediliyor. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 9 Temmuz Salı güncel döviz kurları...
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında... Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor.
9 Temmuz Salı saat 08.36 itibarıyla bankalar arası piyasada dolar 32.71 Türk Lirası'ndan satılıyor.
Euro/TL ise 35.47'ten satılıyor.