Dolar mı mevduat faizi mi? Güzem Yılmaz Ertem açıkladı: Tüm döviz pozisyonumuzu bozduk, çünkü...

Ekonomi yazarı Güzem Yılmaz Ertem, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Ertem, çalıştığı fon yönetim şirketinin döviz pozisyonunu bozup TL'ye geçtiğini belirtti. Mevduat faizleri seviyesine dikkat çeken Ertem, "Dolar 55-60 TL'ye gelmeli ki mevduattan daha fazla getirisi olsun" dedi.

Güzem Yılmaz Ertem'in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

* Ben bir fon yönetim şirketinde direktör olarak çalışıyorum, kendi döviz pozisyonumuzun tamamını bozduk. Şu anda dövizi tercih etmiyoruz. TL’ye döndük.

* Uzun yıllardır kişisel tasarrufum dövizdeydi. Kendi kişisel birikimimi de uzun yıllar sonra bozdum. Çünkü şu anda mevcut hükümet buna yeminli. Yani ne olursa olsun kuru enflasyon ve mevduat faizlerinin üzerinde zıplatmayacaklar. Amerika temaslarında da bunu söylediler.

* Bugün 100 TL yatırırsanız 12 ay sonra 160-165 TL olarak alıyorsunuz. Mevduat faizleri 50-55 diyoruz ama birleşik getirisiyle 100 liran 165 lira olacak demek.

* Dolar/TL şu anda 33’te. Ancak 55-60 TL seviyesine gelmeli ki mevduattan daha fazla getirisi olsun. Dolar/TL’nin 55-60 TL seviyesine çıkacağına inanıyorsanız, o zaman dövizinizi tutun. Ama şu anda piyasa profesyonellerinin genel kanaati bile bile dövizde beklemek zaman kaybı olabilir şeklinde.