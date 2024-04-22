Dolar ne kadar, Euro kuru kaç TL? (22 Nisan 2024 güncel döviz kurları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta perşembe günü ssaat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinin yüzde 50’de sabit bırakılması...

TCMB Başkanı Fatih Karahan da ABD’deki IMF Bahar Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, “Faiz artırım döngüsünün sonlanmasıyla birlikte artık likidite yönetimine odaklanacağız” demişti.

Yerel seçim öncesi Mart ayındaki sürpriz faiz artışını öngören Alman Deutsche Bank‘ın tahmini de Nisan ayında faizin yüzde 50’de sabit tutulacağı yönünde…

AA Finans'ın 16 ekonomistin katıldığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketine göre de politika faizinde bir değişiklik yapılmayacak.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer almıştı. Ancak beklentilerin medya değeri yüzde 50 çıkmıştı.

Peki bugün (22 Nisan Pazartesi) dolar ve Euro’da son durum ne?

Serbest piyasada 32,6090 liradan alınan dolar, 32,6110 liradan satılıyor.

34,7750 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,7770 lira olarak belirlendi.

1 dolar: 32,6 TL

1 Euro: 34,7 TL

Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye çıkardı.