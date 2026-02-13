Dolar ve altınlarını bozdurup kurdu, şimdi tüm Akdeniz'e satıyor

Tarımdaki zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen Hataylı Feraç Beyaz’ın hikâyesi, azim ve girişimciliğin güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor. Adana’da öğrendiği mantar yetiştiriciliğini memleketine taşıyan Beyaz, yıllar içinde küçük bir ahırdan Akdeniz bölgesine satış yapan bir üreticiye dönüştü.

Küçük bir ahırdan başlayan üretim, üç çadıra ulaştı

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi’nde yaşayan Feraç Beyaz, mantar üretimine ilk olarak küçük bir ahırda başladı. Adana’daki arkadaşlarından aldığı eğitim ve destekle üretim sürecini öğrenen Beyaz, kısa sürede üretimini geliştirdi.

İlk denemelerinde ahır içine ranza sistemi kurarak kompost yerleştiren Beyaz, mantar yetiştiriciliğinin inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi. Zamanla üretimini büyüterek bir çadır, ardından ikinci ve üçüncü çadırı kurdu.

Bugün üç üretim çadırında düzenli mantar üretimi yapan Beyaz, bölgedeki ilk kültür mantarı üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Tüm birikimini sattı, mantar üretimine yatırım yaptı

Üretimi büyütmek için ciddi bir risk alan Beyaz, sermaye oluşturmak amacıyla yıllarca biriktirdiği altınları ve dövizlerini bozdurduğunu söyledi.

İlk çadırı kurarken tüm birikimini kullandığını belirten Beyaz, devlet desteklerinden ise şartları sağlayamadığı için yararlanamadığını ifade etti. Destek almak için en az yedi çadır şartı bulunduğunu belirten üretici, tek başına çalıştığı için üç çadırla üretime devam ettiğini söyledi.

60-70 günde üç kez hasat yapılıyor

Mantar üretimi belirli bir takvim doğrultusunda ilerliyor. Kompost yerleştirildikten yaklaşık 35 gün sonra ilk hasat başlıyor. Aynı komposttan üç kez ürün alınabiliyor.

Üretilen mantarlar Akdeniz genelinde satılıyor

Feraç Beyaz’ın ürettiği mantarlar Hatay, İskenderun, Mersin ve Adana’daki sebze hallerine gönderiliyor. Ürünler hem toptan hem paketli olarak satışa sunuluyor.

Güncel satış fiyatları ise şöyle:

- Toptan sandık fiyatı: 110-120 TL

- Tüccar alım fiyatı: 100 TL

- 250 gram paket fiyatı: 38-40 TL

Bir çadırda yaklaşık 15 ton kompost kapasitesi bulunduğunu belirten Beyaz, kullanılan toprağın özel göl kaynaklarından getirilen, mantar üretimine uygun özel bir yapı olduğunu ifade etti.

Yeni üreticiler de yetiştiriyor

Bölgede mantar üretiminin öncülerinden biri olan Beyaz, İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kurslarda yeni üreticilere de eğitim verdiğini söyledi.

Defne ve Antakya’da mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirten Beyaz, bugün birçok kişinin bu işi öğrenerek üretime başladığını ifade etti.

77 yaşında üretmeye devam ediyor

İlerlemiş yaşına rağmen üretimden vazgeçmeyen 77 yaşındaki Feraç Beyaz, mantar yetiştiriciliğinin doğru bilgi ve sabırla yapılabilecek kazançlı bir iş olduğunu söyledi.