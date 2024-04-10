Dolar ve Euro kuru kaç TL? (10 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün dolar/TL, güne değer kazancıyla başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyrediyor. “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, dolar - Euro bugün kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 32,2298'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 32,2500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 35,0020, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,8970'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,1 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.
ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.