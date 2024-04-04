Dolar ve Euro kuru kaç TL? (4 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (4 Nisan 2024) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Dolar ve Euro 4 Nisan 2024 gününde dolar serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 4 Nisan günü döviz kurunda son durum…
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Serbest piyasada dolar 31,9560 liradan, Euro 34,6490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,9540 liradan alınan dolar, 31,9560 liradan satılıyor. 34,6470 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,9430 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,5420 lira olmuştu.