Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (20 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)
Dolar/TL 32.5 seviyesinin altında yatay seyir izlemeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gelişmeler izleniyor. Peki, dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününde ne kadar? Dolar ve Euro 20 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor?
Dolar/TL'de bu sabah güne 32.25 seviyelerinde başladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ardından gelişmeler izleniyor.
TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyretti.
Euro/TL ne kadar?
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 35,0836 seviyesinde işlem görüyor.