Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (20 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Dolar/TL'de bu sabah güne 32.25 seviyelerinde başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ardından gelişmeler izleniyor.

TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyretti.

Euro/TL ne kadar?

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 35,0836 seviyesinde işlem görüyor.