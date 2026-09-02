Domatesin fiyatı bir yılda yüzde 75 arttı

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Antalya hallerinde domatesin işlem miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 56,70, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,88 azaldı. Buna karşın domates fiyat endeksi aylık yüzde 4,10, yıllık yüzde 75,56 yükseldi.

Meyvede işlem miktarı aylık yüzde 23,42 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,97 arttı. Meyve fiyat endeksi aylık yüzde 16,07 yükselirken, yıllık bazda yüzde 4,51 düşüş kaydetti.

Sebzede ise işlem miktarı aylık yüzde 34,78 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,93 arttı. Sebze fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 1,44 geriledi; yıllık artış ise yüzde 61,66 oldu.