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Döviz geriledi, ihracatta kartlar yeniden karılıyor

Avrupa’dan gelen indirim taleplerini, pazarı kaybetmemek için kabul etmek zorunda kalan ihracatçılar, ortalama 6 liradan yaptıkları kontratlardan doğacak zararın büyümemesi için hesap kitap yapıyor.

Döviz geriledi, ihracatta kartlar yeniden karılıyor
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