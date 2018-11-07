Döviz geriledi, ihracatta kartlar yeniden karılıyor
Avrupa’dan gelen indirim taleplerini, pazarı kaybetmemek için kabul etmek zorunda kalan ihracatçılar, ortalama 6 liradan yaptıkları kontratlardan doğacak zararın büyümemesi için hesap kitap yapıyor.
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