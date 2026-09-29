Dövizini TL’ye çeviren firmalara destek: Kapsam genişletildi, şartlar esnetildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerini Türk lirasına dönüştürmelerini teşvik eden düzenlemesinde yeni uygulamalar devreye alınıyor. Destekten yararlanma koşulları sadeleştirilirken, aracı ihracatta da destekten doğrudan yararlanmanın önü açılıyor.
Firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü artırmayı amaçlayan düzenlemede kapsam genişliyor. Yeni uygulamayla birlikte firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinin daha esnek şartlarla uygulanması hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’nde ele alınan hususların Merkez Bankası tarafından devreye alındığını açıkladı.
Döviz dönüşüm desteğinde şartlar esnetiliyor
Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini belirtti.
Şimşek, düzenlemeyle daha fazla firmanın destekten yararlanmasının amaçlandığını ifade etti.
Yeni düzenlemeye göre firmaların yararlanabileceği destek tutarının hesaplanmasında yıllık döviz satış limiti, yıllık faaliyet kârı ve 12 aylık iş gücü maliyetinin toplamı dikkate alınacak. Destek, bu hesaplama yoluyla belirlenecek katma değer kadar olabilecek.
Destekten yararlanmak için döviz pozisyonu şartı
Döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak isteyen firmaların döviz pozisyon oranının yüzde 10’u aşmaması gerekecek.
Düzenlemenin önemli değişikliklerinden biri de aracı ihracat yapan firmaları ilgilendiriyor.
Aracı ihracatta doğrudan destek imkânı
Aracılı ihracatta, ihracata yönelik ürün tedarik eden firmaların da döviz dönüşüm desteğinden doğrudan yararlanabilmesine imkân sağlanacak.
Aracı ihracatçı kullanan tedarikçiler, kendi limitleri ölçüsünde destekten faydalanabilecek. Böylece aracılı ihracatta ihracata yönelik ürün tedarik edenlerin destekten doğrudan yararlanmasının önü açılacak.