25 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını değiştirmediğini açıklamasının ardından, ECB Başkanı Mario Draghi basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl faiz artışı için çok az ihtimal olduğunu vurgulayan Draghi, "Ekonomide büyüme beklenenden güçlü oldu. Veriler ekonomik büyümenin sağlamlığını teyit ediyor. Güçlü konjonktürel ivme, enflasyonun hedefe yaklaşacağına dair güveni daha da güçlendirdi" diye konuştu.

Ekonomik büyüme ivmesinin sağlam ve geniş çaplı olduğunu, artan istihdamın özel tüketimi desteklediğini kaydeden ECB Başkanı, "Çekirdek enflasyonun orta vadede aşamalı olarak yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Draghi, "Enflasyon hedefine ulaşma yolundaki bağlılık hiç olmadığı kadar güçlü. Öte yandan henüz zafer ilan edemeyiz, fiyat baskıları devam ediyor" diye konuştu.

Draghi, faiz oranlarının uzun süre boyunca mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini belirterek "Net varlık alım programımızın aylık hacminin 30 milyar euro olarak eylül sonuna kadar ya da gerekirse daha uzun süre devam etmesini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

"Eurodaki oynaklığın yarattığı belirsizlik konusunda uyarımızı yineliyorum"

"Eurodaki oynaklığın yarattığı belirsizlik konusunda uyarımızı yineliyorum" diye konuşan Draghi, aşağı yönlü risklerin küresel risklerle ve döviz piyasalarıyla alakalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Euro Bölgesi büyüme görünümüne yönelik riskler büyük ölçüde dengelenmiş durumda. Olumlu finansal koşullar yatırımı destekliyor. Mali politikalar daha fazla büyüme dostu olmalı ve yapısal reformlar artırılmalı."

Nominal ücret büyümesinin gelecekteki enflasyon için ikna edici bir işaret olduğunu kaydeden Draghi, "Döviz kuru hedefimiz yok, ancak kurlar fiyat istikrarı, büyüme ve enflasyon için önemli. Kurlarda büyük hareketlerin fiyatlara yansımaları olacağı açık" dedi.

ECB sürpriz yapmadı