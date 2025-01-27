Dümen hâlâ Ümit Burnu'na çevrili! Nakliye devlerinin Kızıldeniz’e geri dönüş planları askıda!

Büyük nakliye şirketleri, Yemen'deki Husilerin Gazze'deki ateşkes süresince saldırı yapmayacaklarını taahhüt etmesine rağmen, gemilerini Kızıldeniz rotasına geri yönlendirmek için acele etmiyor. MSC Mediterranean Shipping, A.P. Moller-Maersk ve CMA CGM gibi dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketleri, güvenlik riskleri nedeniyle şimdilik diğer rotaları tercih ettiklerini açıkladılar.

Almanya'nın en büyük nakliyecisi Hapag-Lloyd’un sözcüsü Nils Haupt, "Bir gaz taşıyıcısını alevlerin içine göndermek istemezsiniz; ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Husiler, ateşkes süresince ABD ve İngiliz gemilerine saldırmayacaklarını belirtse de İsrail’e yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı.

Kızıldeniz yerine Ümit Burnu

Husilerin bir yıldan uzun süredir Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik füze ve İHA saldırıları, nakliyecilerin gemilerini Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu rotasına yönlendirmesine neden oldu. Bu rota değişikliği ve artan sigorta maliyetleri sektöre büyük bir yük getirdi. Uzmanlar, ilk yılki kayıpların 40 milyar dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

Fiyatlarda düşüş ve kademeli dönüş

Husilerin saldırıları durdurma açıklamalarının ardından küresel navlun fiyatlarında iki hafta üst üste düşüş yaşandı. Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), geçen hafta yüzde 3,4 oranında geriledi. DP World Başkan Yardımcısı Yuvraj Narayan, bölgeye dönüşün başlamasıyla fiyatların yüzde 20-25 oranında düşmesini beklediklerini ifade etti.

Buna rağmen, nakliye yöneticileri dönüşün ikinci çeyrekten önce gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Bölgeye ani bir dönüşün lojistik izdihama yol açmasından korkuluyor. Ateşkesin kalıcılığı ve güvenlik durumunun istikrar kazanması, Kızıldeniz'in yeniden dünyanın en yoğun ticaret yollarından biri haline gelmesi için kritik önemde.