Dünya Bankası Çin'e musluğu kısıyor! Yeni plan açıklandı

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Dünya Bankası, Çin ile yürüttüğü 45 yıllık iş birliğinde yeni bir döneme geçiyor. Kurum, artık Çin'e sağlanan kredilerin 2031 yılına kadar kademeli olarak azaltılacağını iş birliğinin ise finansmandan çok teknik destek ve bilgi paylaşımı ekseninde sürdürüleceğini açıkladı.

Krediler kademeli olarak azaltılacak

Dünya Bankası'nın açıklamasına göre, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla Çin'e sağlanan krediler yeni program boyunca 2 milyar doların üzerine çıkmayacak. Kurum, programın sonuna gelindiğinde Çin'in IBRD'den ilave borç kullanmasının öngörülmediğini de bildirdi.

Dünya Bankası, Çin'in hızlı ekonomik büyümesi ve kalkınma seviyesindeki ilerleme nedeniyle finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, yeni dönemde bilgi paylaşımı, teknik uzmanlık ve ortak çözüm üretimine ağırlık verileceğini açıkladı.

Yeni planın öncelikleri belli oldu

Beş yıllık yeni ortaklık programı, ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi alanlara odaklanacak.

Dünya Bankası, Çin'in yaşlanan nüfus ve ekonomik dönüşüm gibi yeni kalkınma başlıklarında da teknik iş birliğini sürdüreceğini belirtti.

Krediler son yıllarda zaten geriliyordu

Dünya Bankası'nın Çin'e sağladığı kredi hacmi son yıllarda belirgin şekilde azaldı. 2017 yılında 2,42 milyar dolarla zirveye çıkan kredi tutarı, 2025 yılında 750 milyon dolara kadar geriledi.

Öte yandan Çin kredi kullanmasına karşılık Dünya Bankası'nın en yoksul ülkelere destek sağlayan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) fonuna da katkı sunuyor. Pekin, son kaynak yenileme döneminde yaptığı 1,5 milyar dolarlık katkıyla fonun en büyük beşinci bağışçısı konumunda.