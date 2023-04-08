Dünyaca ünlü sanatçılar, Eskişehir’de depremzedeler için sahne alıyor

Ayşe Kaytan UÇAK

Müzik alanında dünyanın önde gelen solist ve orkestra şefleri Eskişehir’deki depremzede aileler için sahne alıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi’nin işbirliğinde hiçbir ücret alınmadan, gönüllük esasıyla gerçekleşen konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı Eskişehir’e yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak. Geçen ay ki programda Portekizli orkestra şefi Jose Ferreira Lobo, keman virtüözü Cihat Aşkın, orkestra şefi Gürer Aykal ile genç piyanist Can Çakmur yer alırken, nisan ayında Ahmet Baran yönetimindeki Terennüm İyilik Korosu, Hatay’da çok sayıda yakınını kaybeden Karsu Dönmez, Ender Sakpınar’ın orkestra şefliğinde, dünyanın ünlü keman virtüözü Maksim Vengerov, Norveçli çellist Sandra Lied Haga ve Özcan/Birsen Ulucan kardeşler sahne alacak.

“Bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız”

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için bugüne kadar yoğun emek harcayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, depremzedeler yararına kentte düzenlemeye başladığı konser etkinliklerine TÜGİAD olarak bilet satışı noktasında destek sunduklarını aktardı. TÜGİAD olarak, depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Serkan Zengin, “Bugüne kadar yaşadığımız her zorluktan birlikte ve beraberliğimizle çıktık. Bu zor günleri de hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kadın iş insanları müzikalle depremzedelere yardım edecek

Eskişehir Ticaret Odası (ETO)’nun kadın meclis üyeleri ve TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu, tüm geliri depremzedelere bağışlamak üzere 27 Nisan Perşembe akşamı Afara-Bir Arabesk Müzikali’ni Eskişehirlilerle buluşturacak. 27 Nisan Perşembe saat 20:30’da, Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde Afara-Bir Arabesk Müzikali sahnelenecek. Etkinlik Vehbi Koç Kongre Merkezi ve MATT Organizasyon iş birliğinde gerçekleştirilecek. Başrolünde başarılı oyuncu Uğur Aslan’ın yer aldığı ve 8 kişilik orkestra eşliğinde canlı olarak sahnelenecek olan müzikalde, bir döneme damgasını vurmuş arabesk şarklılar seslendirilecek. Uğur Aslan’ın kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak sahnelediği Bir Arabesk Müzikali’nden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için bağışlanacak. Müzikal’in biletleri biletinial.com ve Vehbi Koç Kongre Merkezi Gişesi’nden temin edilebilecek.