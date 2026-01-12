Bitcoin, Ethereum, altcoinler ne zaman yükselecek? Altcoinlere boğa ne zaman gelecek?

ABD borsaları, altın, gümüş rekor kırarken kripto para yatırımcısı tam bir hayal kırıklığına uğradı. Bitcoin eylül ayında tarihi rekor kırarken altcoinler yatırımcısını bir hayli üzdü. Umutlu bekleyiş yerini karamsarlığa bıraktı. Yatırımcılar sürekli olarak "Altcoinlerde boğa ne zaman gelecek" sorusuna cevap arıyor.

Kripto paralar ne zaman yükselecek?

Uzmanlar, altcoinlerin yükselişi için piyasadaki coşkunun yeterli olmadığını belirtiyor. Boğa için küresel likidite koşullarının iyileşmesi bekleniyor.

Kripto analisti Benjamin Cowen'a göre mevcut piyasa döngüsünde Bitcoin güçlü bir performans sergilerken, geçmiş boğa dönemlerinde görülen Bitcoin’den altcoinlere para akışı (rotasyon) henüz gerçekleşmiş değil. Bu tablo, Bitcoin’in tek başına öne çıktığı ve altcoinlerin geride kaldığı 2019 döngüsüne benzerlik gösteriyor.

Cowen, altcoinlerdeki zayıflığın temel nedenlerinden birinin piyasadaki kayıtsızlık olduğunu söylüyor. Ünlü kripto analisti, 2021’de kriptoya olan yoğun ilginin bugün ciddi şekilde azaldığını, dolayısıyla altcoinleri yukarı taşıyacak yeni perakende yatırımcı akışının şu aşamada bulunmadığını belirtiyor.

Cowen’a göre altcoinlerde güçlü ve kalıcı bir yükseliş için geçmiş döngülerde olduğu gibi likiditenin artması ve faiz indirimlerini zorunlu kılacak makroekonomik bir kırılma gerekiyor. Ancak Ocak 2026 itibarıyla, bu şartları tetikleyecek net bir gelişmenin henüz ortaya çıkmadığını ifade ediyor.