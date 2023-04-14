Düzenli ev temizliği yapanların sayısı yüzde 15 düştü

Mehtap HALICI

Pandemi sonrası düzenli temizlik yapma sıklığı düştü. Dyson’ın yaptığı araştırmaya göre; insanların yüzde 60'ı artık sadece gözle görülür toz veya kir gördüklerinde temizlik yaptıklarını itiraf ederken, bu oranın geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdiği görülüyor.

Ev tozunda ne olduğunu bilmiyoruz

Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 41'i düzenli bir temizlik programına sahip olduğunu belirtirken, bu sayının geçen yıldan bu yana yüzde 15 oranında azaldığı görülüyor. Bu da planlı temizlik konusunda daha az disiplinli hale gelindiğini gösteriyor. Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’i evi tozlu olduğunda veya yerde kir gördüğünde temizlik yaptığını söylerken bu oranın geçen seneye göre yüzde 23 arttığı gözlemleniyor. Buna ek olarak evcil hayvan tüyü ve toz akarı alerjenleri gibi mikroskobik tozların sağlık üzerinde gözle görünür partiküllerden daha büyük bir etkiye sahip olabilmesine rağmen insanların yüzde 60'ı yalnızca gözle görülür kir veya toz gördüklerinde temizlik yapmaya motive oluyor. Ayrıca ev tozunda nelerin bulunabileceğine dair farkındalık ise düşük. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 33'ü ev tozu içerisinde polen bulunabileceğinin ve yüzde 32'si toz akarı dışkısının potansiyel varlığından haberdar.

Temiz hava kaliteli hayat

Nefes alıp vermenin, insanı hayatta tutan ve oldukça basit görünmesine rağmen tüm yaşamı etkileyen bir eylem olduğuna dikkat çeken Bütünsel Dönüşüm Uzmanı Ayşe Tolga, “Aldığımız nefes ne kadar önemliyse bu nefesi aldığımız ortamın koşulları da bir o kadar önemli. Çünkü ne kadar fazla temiz hava solursak hayat kalitemiz de bir o kadar artar. Bu nedenle bulunduğumuz ortamlardaki havayı iyileştiren teknolojiler kullanalım” dedi.