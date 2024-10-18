E-ticaret devi Hepsiburada Kazaklara satılıyor

İstanbul merkezli Türk e-ticaret sitesi Hepsiburada, Kazak devi Kaspi'ye satılıyor. Kaspi, 1,13 milyar dolarla Hepsiburada'nın yeni sahibi oldu.

Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle dün anlaşma imzalandığı öğrenildi.

Ödeme iki taksitle olacak

Kaspi'nin 1,13 milyar doların 600 milyon dolarını anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon dolarını ise kapanışın ardından 6 ay içinde ödeyeceği bildirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katı

Dün hisseleri 2,2 dolardan kapanan Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi. Satışla ortaya çıkan değerleme 1,7 miyar dolarla piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

'İki şirket de kendi markalarını sürdürecek'

Kaspi CEO’su Mikheil Lomtadze’nin anlaşmaya ilişkin, "Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz. Her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek" dedi.

Hepsiburada'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise "Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada gibi NASDAQ’ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın en popüleri

Kaspi'nin SuperApp uygulaması 2023 yılında toplam 14 milyon aktif mobil kullanıcı ile Kazakistan'ın en popüler mobil uygulaması oldu. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşteriye ulaşan Hespiburada'nın 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolar satış hacmi bulunuyordu.