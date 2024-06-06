E-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 devam ediyor

WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla devam etti. Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Önal Gökçetekin, "Türkiye'nin Ulusal E-Ticaret Gücü Hepsiburada'dan Kapsamlı Uçtan Uca E-Ticaret Çözümleri" başlıklı oturumda sunum yaptı.

Gökçetekin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeyi kadın girişimcilerin ticaretiyle nasıl hayata bağladıklarıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den (BM) davet aldıklarını söyledi.

Ticarette dijitalleşmeyle ilgili görüşlerini paylaşan Gökçetekin, "Türkiye'nin daha çok gelişmesi, daha çok ilerlemesi için ticareti dijitalleştirmemiz çok önemli. Türkiye'nin en büyük yatırımı olarak kendimize bunu bir misyon edindik. Kadın girişimcilerimizi de artırıyoruz. Kadınların birbirine tavsiye ederek gelirlerini artırdıkları mekanizmaları da sağlıyoruz. Dolayısıyla e-ticaret ekosisteminde kadınlara yaptığımız pozitif ayrımcılığa da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezlerinden biri olduklarını aktaran Gökçetekin, 1000'e yakın mühendislerinin olduğunu ve önemli teknolojileri geliştirdiklerini vurguladı.

Gökçetekin, "Her yıl önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece şu anda 5 tane önemli patentimiz var TÜBİTAK ile beraber çalıştığımız. Yapay zeka enstitümüz var." ifadelerini kullandı.

Hem kargo hem de depolama çözümleriyle Türkiye'nin her şehrinde aktif olduklarını söyleyen Gökçetekin, her il ve ilçede yatırımları olduğunu dile getirdi.

"Tüketicilerin e-ticaret tercihi artarak devam ediyor"

Türkiye'nin e-ticarette dijitalleşmesiyle ilgili konuşan Gökçetekin, "Tüketicilerin e-ticaret tercihi artarak devam ediyor. Bütün dünyada böyle. Türkiye dünyada en hızlı gelişen 5 pazardan bir tanesi. E-ticaret penetrasyonu yüzde 6'lardan yüzde 21'i geçti." dedi.

"Amazon, gelecek 10 yılları göz önünde bulundurarak iş yapıyor"

Amazon Türkiye Ülke Yöneticisi Richard Marriott da "Yerelden Global'e: Amazon, Küçük İşletmelerin Küresel Pazarlarda Gelişmesine Nasıl Güç Veriyor?" oturumunda konuştu. Amazon'un 4 temel ilkesi bulunduğunu söyleyen Marriott, bunlardan ilkinin müşteri odaklı hareket etmeleri olduğunu söyledi.

Amazon'da yaptıkları toplantıda her zaman boş bir sandalye bulundurduklarını ve o sandalyenin müşteriyi temsil ettiğini anlatan Marriott, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci ilkemiz, bulut yapmak. Firmada 500 bin kişi çalışıyor. Bulut yapmak ve yeniliklerden sorumlu ekibimiz var. İyileştirilmesi gereken her şeyin iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üçünücü olarak da operasyon ayağına dikkat ediyoruz. 200 ülkeye hizmet veriyoruz. Katılımcılara baktığımızda da şunu görüyoruz; vaktinde teslimat yapıyoruz. Dördüncü olarak da uzun vadeli düşünüyoruz. Amazon, gelecek 10 yılları göz önünde bulundurarak iş yapıyor. 20 yıldan bu yana çalışıyoruz ve zaman içerisinde hep başarılı oldu."

Türkiye'ye 2018'de geldiklerini ifade eden Marriott, çok sayıda mühendisle çalıştıklarını vurguladı. Kendisinin de 2019'da Türkiye'ye geldiğini belirten Marriott, şunları kaydetti:

"İlk birkaç yılı fiyat rekabeti ve teslimat mükemeliyeti gibi konuları iyileştirmek için geçirdik. 2018'de biz Türkiye sayfasını açtığımızda ilk 48 saatte müşteri hedefine ulaşmıştık. 4 hafta sonra 2020'de pandemi başladı. Sonra ekim ayında Amazon'un prime günleri vardı. Gece saat 12'de biz çalışmaya başladıktan sonra operasyon direktörümüz arayarak, 'Felaket müşteri çok fazla şey alıyor, durdurmamız lazım.' dedi. Ne demek durdurmak? Bu prime günleriydi sonuçta. O da bana, 'Prime gününü durdurmazsak gönderdiğimiz kargoları yılın sonuna kadar ancak teslim edebiliriz.' diye yanıt verdi."