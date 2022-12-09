e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan satıcılar ve alışveriş platformlarının, satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvenli Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RAPEX) ve OECD Küresel Geri Çağırma Portalı gibi platformlardan kontrol etmesini istedi.
Bakanlığın hazırladığı broşürde, alışveriş platformları, satıcılar ve tüketicilere yönelik güvenli ürün uyarısında bulunuldu. Broşürde, e-ticaretle satış yapanların, ürün güvenliğine öncelik vererek çevrim içi alışverişi güvenli hale getirmesi tavsiye edildi.
Satıcılar ile alışveriş platformlarının, e-ticaret yoluyla satışa sundukları ürünleri GÜBİS’in “www.gubis.gov.tr”, RAPEX’in “https://ec.europa.eu/ safety-gate-alerts”ve OECD Küresel Geri Çağırma Portalı’nın “https://globalrecalls.oecd.org” adreslerinden düzenli kontrol edilmesi önerildi.