EBRD başekonomisti, aylık enflasyona işaret etti: Para politikasında gevşemeye yardımcı olabilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye için bu yıl yüzde 3,7; gelecek yıl için de yüzde 3'lük büyüme öngördüklerini ifade etti.

"Yılın ikinci yarısında yüzde 2,5'lik büyüme gördük. Büyümede tekrar bir yavaşlama görebiliriz ancak yeniden toparlanma bekliyoruz" diyen Selim, gelecek yıllarda büyümenin yüzde 3'ün altına düşmesini beklemediklerini kaydetti.

EBRD Başekonomisti şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıllarda büyümenin yüzde 3'ün altına düşmesini beklemiyoruz. Parasal politikalar geçmişe göre çok daha sıkı. Gelir tarafında da etkilerini gösteriyor. Enflasyon düşmeye başladı ve bu düşüş de önümüzdeki aylarda devam edecek. İhracatta artış görüldü. Önümüzdeki çeyreklerde büyümenin yeniden dengelenmesini bekliyoruz."

'Gevşeme olabilir'

Türkiye için ana odak noktanın enflasyonun düşmesi olduğunu belirten Selim şunları kaydetti: "Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 40'lı oranlara düşmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun şu an Merkez Bankası'nın görmek istediği şekilde ilerlemesi halinde bir gevşeme bu yıl sonu ya da bir sonraki yıl olabilir. Önümüzdeki aylarda gelecek verilere bağlı olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 2 ya da yüzde 1,5'e gerilerse Merkez Bankası'nın gevşeme politikasına gitmesine yardımcı olabilir.

Enflasyon aşağı yönlü hareket ediyor ancak hala yüksek. 2025'te 20'li oranlara düşse de uluslararası standartlara göre yüksek. Enflasyon uzun yıllardır Türkiye'yi etkiliyor. Enflasyonun yarattığı sıkıntı tahmini zorlaştırmak ve belirsizlik ortamı oluşturmak. Bu noktada enflasyonu düşürmek çok önemli olacak. Bunu yaparken enflasyonun nedenleri de önemli. Politika yapıcılar da bunları değerlendiriyordur. Enflasyonun yüzde 20'li oranların altına inmesi aylık enflasyonun 2'nin altına gelmesine bağlı olarak gerçekçi duruyor. Bu şartlar gerçekleşirse neden olmasın."