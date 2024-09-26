ECB açıkladı! Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ağustosta yüzde 0,8 arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarken, en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 2,9 büyüdü. Analistler, para arzında temmuzda yüzde 2,3'lük artışın ardından yüzde 2,6'lık bir artış bekliyordu. Öte yandan, ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

ECB 2025 ortasına dek faiz oranlarını düşürmeye devam edecek mi?

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekmişti.

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.