ECB faizlerde frene bastı: Politika faizini sabit tuttu

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

Buna göre banka, refinansman faiz oranını yüzde 2,40, mevduat faiz oranını yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faiz oranını ise yüzde 2,65 seviyesinde sabit tuttu.

ECB, bir önceki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Son kararla birlikte banka, para politikasında bekle-gör yaklaşımını sürdürmüş oldu.

TCMB de faizi sabit bıraktı

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bugün açıkladığı Para Politikası Kurulu kararıyla politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Banka ayrıca gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5'te bıraktı.