ECB zor sınavda: Enerji şoku politika duruşunu test ediyor

Avrupa Merkez Bankası Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından karmaşık bir politika dönemine girerken, yetkililer daha sert bir duruş sinyali veriyor.

Bankacılık devi Citi'ye göre yeni enerji fiyat şoku, ECB'nin tepki fonksiyonunu test ederken ekonomiler de giderek daha fazla dışsal ve politik kaynaklı şoklara maruz kalıyor. Bu şoklar enflasyonu yukarı iterken politika tepkilerini de zorlaştırıyor.

Arnaud Mares liderliğindeki Citi ekonomistlerine göre, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin tetiklediği enerji fiyat şoku, ECB için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Bu süreçte ECB'nin, fiyatlarda belirgin bir yükseliş yaşanması halinde faiz artırımına ne ölçüde istekli olacağı test ediliyor.

Öte yandan politika yapıcılardan gelen son mesajlar da daha sıkı bir duruşa işaret ediyor. Bazı merkez bankası başkanları, faiz artırımının beklenenden daha erken gündeme gelebileceğini dile getirirken enflasyonun 2026'nın büyük bölümünde yüzde 3 seviyesine yaklaşması bekleniyor.

"Faizler 2026 boyunca yüzde 2 civarında kalabilir"

Piyasalar da bu riskleri giderek daha fazla fiyatlamaya başlarken Citi, ECB'nin bu yıl sıkılaştırma yapacağı konusunda şüpheli. Politika faizlerinin 2026 boyunca yüzde 2 civarında kalmasını bekliyor. Sert söylemlere rağmen harekete geçme eşiğinin yüksek kaldığını savunuyor.

Citi'ye göre asıl zorluk, bu tür şokların öngörülemez doğasından kaynaklanıyor. Kredi kaynaklı talep döngülerinin aksine, jeopolitik gelişmelerin tetiklediği arz şokları çok daha karmaşık bir yapı sergiliyor ve güvenilir şekilde tahmin edilemiyor. Bu tür şoklar enflasyon üzerinde hızlı bir etki yaratabilirken, para politikasının etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle merkez bankalarının kısa vadeli fiyat oynaklığını kontrol altına alması zorlaştırıyor ve piyasada dalgalanmaları sınırlamakta yetersiz kalabiliyor.