Eczacılar uyardı: 15 bine yakın ilaçta yeni zam kapıda

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yasal düzenlemeyle bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ilaçta KDV oranının yüzde 10'a çıkarıldığını anımsattı.

Yeni düzenlemenin hem SGK hem vatandaş hem de eczacılara yük getireceğini savunan Saydan, "Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Saydan şöyle devam etti: "İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek.

Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak. Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri KDV sıfır veya yüzde 1 olarak uyguluyor. KDV oranında yapılan değişiklikle 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatları bir kez daha artacak. Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz."