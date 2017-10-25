Ege, dev gemilerin uğrak noktası oldu

25 Ekim 2017

Aliağa'daki Petkim kampüsü içinde geçen yıl devreye giren Ege'nin en büyük konteyner limanı, ağırladığı dev konteyner gemileri sayesinde Uzakdoğu ve Kuzey Avrupa gibi pazarlara aktarmasız ticareti başlattı.

Petkim ile dünyanın önde gelen liman işleticisi APM Terminals arasında yapılan anlaşmayla aralık ayında hizmet vermeye başlayan Petkim Konteyner Terminali (PETLİM), hizmete girdiği Aralık 2016 ayından bu yana 110 gemiye hizmet verdi. Dünyada kullanılan en yüksek vinçlerin hizmete sokulduğu limanda, 16 bin TEU* kapasiteli dev konteyner gemilerine uygun yanaşma ve elleçleme kapasitesi oluşturuldu.

Ege Bölgesi'nin aktarmasız yükleri karşılayabilen tek noktası olan liman sayesinde özellikle Uzak Doğu ve Kuzey Avrupa ile ticaret, Pire, Malta veya Süveyş Kanalı limanları kullanılmadan doğrudan yapılmaya başlandı.

Türk dış ticaret sektörünün lojistik maliyet ve sürelerini önemli ölçüde düşüren limanda, ikinci faz yatırımlarıyla kapasite 1,3 milyon TEU'ya ulaştı.

Yeni faz için izin işletme izni süreçlerinin beklendiği limanda, yeni dönemde Karadeniz'deki Rusya ve Gürcistan limanları için yük transferi de yapılması planlanıyor.

Bölgedeki büyümenin yüzde 5-6 seviyesinde olmasının APM için çok cazip olduğuna işaret eden APM Terminals İzmir Genel Müdürü Robert Hambleton, İzmir lokasyonunun gemi hareketliliği, kara tarafındaki lojistik olanakları ve hızla büyüyen dış ticaretiyle gelecekte de büyümesini sürdüreceğini dile getirdi.

Deniz ticaretinin geleceği

Gemilerin büyümesiyle birlikte liman ihtiyaçlarında da değişkenlikler yaşandığını söyleyen Hambleton, Türkiye'nin yüklerinin ağırlıklı olarak Süveyş Kanalı girişi, Malta ve Pire gibi transfer limanlarından aktarma yapılarak hareket ettiğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Eğer ekonomi büyüyorsa büyük gemilerin doğrudan, aktarma limanı olmaksızın bir kapı limanına gelmesi gerekiyor. En son nesil gemiler 20-22 bin TEU kapasiteli. Bunlar transfer limanlarına hareket ediyor. Peki daha önce bu transfer limanlarına yük taşıyan 14-16 hatta 18 bin TEU'luk gemilere ne olacak ? Gemi hatlarının cevap aradığı bir soru da bu. Bu limanın tasarımı yapılırken ileri görüşlü yaklaşımla bu büyüklükteki gemilere ve hareketlere cevap verecek şekilde planlandı. Sonuç olarak, artık diyelim ki bu bölgedeki bir üretici, ürününü Şangay'a göndermek istiyor, bunun iki yolu var. Ya küçük bir gemiye yükleyerek Süveyş Kanalı'na, oradan da büyük gemilere aktararak Çin'e gönderebilir ya da doğrudan buradan büyük bir gemiye yükleyip aktarma olmaksızın gönderebilir. Aynı durum Kuzey Avrupa içinde geçerli. Malta'da aktarma yapmak yerine APM İzmir Terminali'nden Rotterdam'a doğrudan gönderebilir."

Karadeniz'e aktarma limanı

Aktarmasız seferlerin ithalatçı, ihracatçı ve limanlar açısından önemli avantaj ve verimlilik getirdiğini, genel olarak lojistikte maliyet ve zamanı azalttığını belirten Hambleton, hizmete başladıkları aralık ayından bu yana ağırlıklı olarak direkt sefer yapan gemilere hizmet verdiklerine işaret etti.

Denizcilik sektörünün de gemi hatlarına bu yönde baskı yaptığına işaret eden Hambleton, "Yani 14-18 bin TEU'luk gemilerin bu tarafa doğru kaydığını hissediyoruz. Bu coğrafyada işin geleceği bu. Mega hub limanlardan çok bölgesel hub limanların gelişeceğini görüyoruz. APM İzmir, bir kapı limanı ama büyük gemileri elleçleme yeteneği olan bir liman olarak büyüyecek." diye konuştu.

Limanda elleçlenen 14-16 bin TEU'luk gemilerde Karadeniz'deki Rusya ve Gürcistan limanlarına ait yüklerin de bulunduğunu kaydeden Hambleton, APM İzmir'in bir transfer limanı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Bir sır değil, özel bir planlamamız yok ama işin doğası gereği bu hat üzerinden devam eden bir hub hizmeti de verebiliriz." diye konuştu.

TEU: 20 feet'lik koyteyner

Kaynak: AA