Ege Üniversitesi ve NoorCM Menkul Kıymetler iş birliğine gitti

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite olarak öncelikli hedeflerinden biri de Türkiye'nin bilimsel üretimine katkı sunarak, küresel rekabette aksiyon almasını sağlayacak her türlü iş birliklerini desteklemek olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen iş birliği protokolünün de bu amaca giden yola oldukça önemli ve değerli bir birlikteliği oluşturduğunu kaydeden Budak, "Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin iş dünyasıyla yakın ilişkiler kurmasını, aldıkları eğitimleri uygulamalarla desteklemeyi oldukça kıymetli buluyoruz" dedi.

Budak, öğrencilerin gelişimine destek vermek için iş dünyası ile ikili iş birliklerini önemsediklerini belirterek, bundan dolayı çeşitli kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

NoorCM ile Ege Üniversitesi arasındaki yeni bir protokolü hayata geçirmenin heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Budak, "Biz sadece öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil, onları geleceğe hazırlayacak gelişimsel her türlü süreci desteklemeyi kendimize düstur ediniyoruz." yorumunu yaptı.

Budak, bu protokol kapsamında, NoorCM firması yetkilileri ile piyasa uzmanlarının Ege Üniversitesi öğrencilerine ders vermesinin sağlanacağını bildirerek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin piyasalara duyarlı, yatırım kültürü kazanmış ve bilinçli yatırımcı kimliği kazanmalarını planladıklarını ifade etti.

Projenin "Finansal Piyasalar Uzmanı" yetiştirmelerine olanak sağlayacağını kaydeden Budak, dersi alan öğrencilere NoorCM firması tarafından staj ve istihdam olanakları sağlayacaklarını da dile getirdi.

"Türkiye'deki yatırımlarımızdan bir kuruş bile zarar etmedik"

NCM Investment Şirketler grubu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naser Al Marri de, NoorCM olarak gerek Türkiye’de gerekse uluslararası birçok farklı mecrada üniversiteler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde bir araya geldiklerini ve bu tür değerli projelere katkı sağladıklarını bildirerek, bundan sonra ki süreçlerde de özellikle gençlerin gelişimine yönelik birçok farklı projeye katkı sağlayacaklarını söyledi.

Türk piyasalarında yaklaşık 10 yıldır etkin olduklarına değinen Marri, "2018'deki kur şoku da dahil olmak üzere Türkiye'deki yatırımlarımızdan bir kuruş bile zarar etmedik" dedi.

Marri, şirketlerinin sadece Türkiye'de değil, ayrıca Lübnan, Ürdün ve Malezya gibi birçok ülkede yatırımları olduğuna dikkati çekerek, büyüme hamlelerine devam edeceklerini ve sırada Ankara ve Antalya'da ofis açma projelerinin bulunduğunu ifade etti.

Projenin öğrencilere tanıtımı ve geleceğin borsacılarında farkındalık oluşturmak adına yine NoorCM katkıları ile bir de öğrencilere yönelik panel gerçekleştirildi.