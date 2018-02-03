Ekonominin fay hatları hareketli

03 Şubat 2018

KPMG Türkiye’nin hazırladığı Bakış, küresel ekonominin 2017’yi nasıl geçirdiğini ve 2018’e nasıl başladığını değerlendirdi. Bakış’a göre, küresel ekonomi, dünya ticaretinde korumacı reflekslerin artmasına rağmen 2017’yi başarılı bir performansla kapattı. Bakış’ta, Türkiye ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Büyüme yavaşlama evresinde

-Türkiye ekonomisi, 2017 yılını beklentilerin oldukça ötesinde güçlü bir şekilde tamamladı. 2017’deki performansı ile Türkiye pek çok ekonomiyi geride bırakırken, 2018’de büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 6’nın altına inmesi öngörülüyor.

-Büyümedeki hızlanmanın bir sonucu olarak, Kasım’da yüzde 13’e dayanan tüketici enflasyonu yılı yüzde 11,92’de tamamladı. Önümüzdeki aylarda geçen yılın yüksek bazı nedeniyle genel enflasyonda iki-üç puan gerileme bekleniyor. Ancak çekirdek göstergeler ve maliyet baskısı 2018’de enflasyondaki iyileşmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

-2018 Bütçe Kanunu’ndaki rakamlar bütçenin 2017’de 61,7 milyar TL açık verdiğini gösterirken, faiz dışı dengede 4,2 milyar TL’lik açık oluştuğunu gösteriyor. 2018 hedefleri ise gelirlerdeki artışların bir miktar hızlanacağını, harcamaların ise yavaşlayacağını öngörüyor. Bu doğrultuda bütçe açığının 2017’deki 61,7 milyar TL’den 65,9 milyar TL’ye çıkacağı öngörülürken, faiz dışı dengede 4,2 milyar TL açık yerine 5,8 milyar TL fazla oluşacağı tahmin ediliyor.

Turizm gelirleri artıyor

-Jeopolitik belirsizlikler ve güvenlik kaygıları ile 2017 yılına zayıf başlayan turizm sektörü hızlı toparlanmayla yıl bitmeden hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde 2016 rakamlarını aştı. 2017 ilk 10 aylık dönemde turist sayısı yüzde 28 artarken turizm gelirlerinde de yüzde 19,4’lük gelir artışı kaydedildi.

-Bu performans 2018 için iyimser beklentileri desteklese de turist başına harcamaların düşük seviyesi, sektördeki toparlanmanın kalitesine ve sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Turizmin 2017 yılını 22 milyar dolar civarında gelir ile tamamlaması beklenirken, 2018’de 25 milyar dolar seviyesi hedefleniyor.

Cari açık ve enflasyon

-2016 ortalarından beri turizmdeki sorunların olumsuz etkisi altında kalan cari açıkta 2017’de daha hızlı bir genişleme yaşandı. 2017’de turizmdeki toparlanmaya karşın dış ticaret dengesindeki genişleme, cari açıktaki artışın temel nedeni olarak öne çıkıyor. 2017’yi 43 milyar doların üzerinde kapatması beklenen cari açığın 2018’de 48 milyar dolar olması bekleniyor.

-2017 yılı TÜFE enflasyonu yüzde 11,92 seviyesinde tamamlandı. Çekirdek enflasyonda Haziran’da başlayan yükseliş devam ediyor. Döviz kurlarında geçtiğimiz aylardaki yükselişlerin gecikmeli etkileri ve iç talepteki yavaşlamanın sınırlı kalması ile çekirdek enflasyonun artış eğilimini koruyabileceği öngörülüyor. Bu nedenle de genel enflasyonda önümüzdeki dönemde iyileşmenin sınırlı kalabileceğinden endişe ediliyor.

-TÜFE’de tek hanelere dönüş gecikebilir. 2018 sonunda enflasyonun temkinli bir yaklaşımla yüzde 9-10 aralığında olacağı öngörülüyor. Fakat döviz kurları ve gıda fiyatlarının seyrine bağlı olarak 2018’de de enflasyonun çift haneli seviyelerde kalma riski hala bulunuyor.

Dünya ekonomisinde temkinli ilerleme

Dünya ekonomisine dair bazı tespit ve öngörüler şöyle:

-2017 yılına politik ve jeopolitik belirsizliklerle başlayan dünya ekonomisi, yıl boyunca genel olarak pozitif sinyaller verdi. Korumacı dış ticaret politikalarının artmasına rağmen dünya ticaret hacminde büyüme sürdü.

-Küresel ekonomide yakalanan ivme, 2018 için de beklentilerin iyimser olmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, IMF 2018 yılında dünya büyümesini 2017’deki yüzde 3,6’dan, 3,7’ye hafif yükselmesini öngörüyor. Bununla birlikte IMF, kısa vadedeki risklere rağmen uzun vadedeki sorunların önemini koruduğunu hatırlatarak temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.

-FED’de Şubat ayında gerçekleşecek başkan değişikliğinin ardından para politikasında radikal bir değişiklik beklenmese de Yellen dönemine kıyasla biraz daha şahin olabileceği düşünülüyor.

-Euro Bölgesi’nde ise ekonomilerdeki toparlanma devam ederken enflasyon dinamikleri hala ılımlı seyrediyor. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikası duruşunda temkinli halini koruyor.

-Euro Bölgesi’ndeki pozitif seyrin 2018’de devam etmesi bekleniyor. Büyümenin yüzde 2’nin üzerindeki seyrini sürdürmesi öngörülürken, enflasyonda kayda değer bir hızlanma tahmin edilmiyor.

-2017 ikinci çeyrekte yüzde 5,2 olan gelişmekte olan ekonomilerin yıllık büyüme hızı, 2017 üçüncü çeyrekte son dört yılın zirvesi olan yüzde 5,4’e yükseldi. Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi gelişmekte olan ekonomilerin de pek çoğunda çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyrediyor.