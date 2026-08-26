Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 11 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette yıllık büyüme tahmini yüzde 2,80 olarak hesaplandı. İlk çeyrekte yüzde 2,5 büyüyen ekonominin, tahminlerin gerçekleşmesi halinde ikinci çeyrekte bir miktar hız kazanması bekleniyor.
AA Finans, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı büyüme verisi öncesinde 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketini yayımladı. Ankete göre, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda büyümesi bekleniyor.
Tahminler yüzde 2,20 ile yüzde 3 arasında değişti
Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek için yıllık büyüme tahminleri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında şekillendi. Tahminlerin ortalaması ise yüzde 2,80 olarak hesaplandı.
Türkiye ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde büyüme oranı ikinci çeyrekte ilk üç aya göre hızlanmış olacak.
2026 sonu büyüme beklentisi yüzde 3
Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3 olarak belirlendi. Yıl sonu beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,50 arasında değişti.
Ankette 2027 sonuna yönelik büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 4 olarak kaydedildi.
İkinci çeyreğe ilişkin resmi gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, 31 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.