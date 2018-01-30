Ekonomiye güvende hızlı toparlanma
Ekonomik güven endeksi yeni yılın ilk ayında yüzde 10 oranında yükselerek, 104,9 seviyesine çıktı. Endeks ayrıca 2 ay sonra tekrar referans değerin üzerine çıkarak genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe işaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2018'e ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
Ekonomik güven endeksi 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ocak ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi.