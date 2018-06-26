Elazığ'ın vişne mermeri ABD'de mekanları süsleyecek

Elazığ'dan ABD'ye ihraç edilen ve tüm eyaletlerdeki 800 markette satışa sunulan "vişne mermeri" gözde mekanlarda ve evlerde dekoratif amaçlı kullanılacak.

Elazığ'ın en büyük vişne mermeri rezervini elinde bulunduran Alacakaya Mermer ve Maden AŞ, teknoloji ve kapasite yenileme yatırımları kapsamında 2008 ve 2012 yıllarında KOSGEB'den toplamda 2 milyon avro hibe ve faizsiz kredi desteği aldı.

Devletten aldığı destekle üretimde son teknolojiyi kullanmaya başlayan firma, mermeriyle dünyanın pek çok ülkesinde gözde mekanları süsledi.

Alacakaya Mermer ve Maden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın dünyada vişne mermeri ile tanındığını belirtti.

Kentte geçen yılki 70 milyon dolarlık mermer ihracatının yüzde 30'unu kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Arslan, "En son teknolojiyle yüksek kalitede üretim yaparak göğsümüzü gere gere Türkiye'nin gururu olarak ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. 2008 ve 2012 yıllarında yine teknoloji ve kapasite yenilemede yatırımları yaptık. Devletten aldığımız destekler sayesinde hem kalitemizi hem de üretimimizi artırdık, dolayısıyla bu ihracatımıza da yansıdı" dedi.

Arslan, Elazığ'ın mermer rezervinin yaklaşık yüzde 35'inin dünyada yoğun ilgi gören vişne mermerinden oluştuğunu söyledi.

Vişne mermerinin 4 kıtada 60 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Elazığ'ın vişne mermeri gittiğimiz her ülkeye bayrağımızı ve pasaportumuzu taşıyor. En son yaptığımız projelerin içerisinde İtalya'da Fendi mağazaları, Güney Amerika, Güney Afrika ve Singapur'da Dolce Gabana mağazaları, daha önce Beyaz Saray, Kabe gibi önemli mekanlar, lüks mağazalar ve oteller yer aldı. Vişne rengi, dokusu ve yapısı olarak dünyada ender bulunan çok değerli bir taş. Bulunduğu mekana değer ve zenginlik katıyor, görsel olarak herkesinin beğenisini kazanıyor."

Arslan, geçen yıl 25 bin ton ham madde, 200 bin metrekare de işlenmiş ürün olarak vişne mermeri ihracatı yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl ürünlerinin, ABD'nin önde gelen yapı marketleri zincirinden The Tile Shop aracılığıyla uzak kıtada satışa sunulduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Vişne mermeri, ABD genelinde 800 mağazaya dağıtılıyor. Buradan da bütün ABD'nin yapılarına ve evlerine girmiş olacak. Buradan bitmiş ürün olarak ambalajlanıyor, etiketleniyor, barkotlanıyor ve bütün işlemleri yapıldıktan sonra ABD'ye gönderiliyor. Başlangıç noktasında yaklaşık olarak 30 bin metrekare ihracat yapacağız. Bu her geçen yıl artarak devam edecek."