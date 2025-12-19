Elektrik piyasasında fiyat eşitleme süresi uzatıldı
Tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklarına karşı koruyan elektrik piyasasındaki fiyat eşitleme mekanizmasının süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2030’a kadar uzatıldı.
Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına karar verildi.
Bu kapsamda, yıl sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2030'a kadar uygulanmaya devam edilecek.