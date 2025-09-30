Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Doğalgaza ne zaman zam gelecek? Elektriğe ne zaman zam gelecek? Destek ödemesi ne zaman bitiyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Haber Türk'te katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?" sorusu üzerine kışa girerken elektrik ve doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Öte yandan Bakan Bayraktar, pandemi döneminde başlayan fatura desteklerinin 2026 yılı itibari ile yeniden düzenlemeye giderek, sadece ihtiyaç sahibi ailelere temin edilmesini sağlayacaklarını açıkladı.

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz" dedi.