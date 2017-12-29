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Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici olabilmek için aranan 2 bin 400 kilovatsaatlik yıllık tüketim limiti, 2018 yılından itibaren 2 bin kilovatsaate düşürüldü.

Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici olabilmek için gerekli en düşük limit 2 bin kilovatsaate indirildiğini ve bunun 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe gireceğini Resmi Gazete'den duyurdu.

Serbest tüketici limitinin yıllık 2 bin kilovatsaate düşürülmesiyle, aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzeri olan 3 milyon 661 bin abone daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilecek.

Uygulama sayesinde, serbest tüketiciler tedarikçilerle yapacakları ikili anlaşmalar üzerinden elektrik alabiliyor ve kontrat süreleri bittiğinde tedarikçilerinin çalışma performansını değerlendirebiliyor. 

Kaynak: AA

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