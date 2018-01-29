Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi rekabeti artıracak

29 Ocak 2018

Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrikte serbest tüketici hakkına sahip abonelere yönelik hazırlanan son kaynak tedarik tarifesi düzenlenmesi tebliğini değerlendirdi.

Sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik aboneleri arasında fiyat farkının son iki yılda kapanma noktasına geldiğini ifade eden Çalışır, bu düzenlemeyle yüksek elektrik tüketimine sahip abonelerin daha avantajlı şartlarda tedarikçi bulabileceğini aktardı.

Çalışır, sanayi abonelerinin mevcut tarifede kilovatsaat başına 22 kuruş, ticarethanelerin de 23 kuruş ödediğini anımsatarak, "Yürürlüğe giren son kaynak tedarik tarife düzenlemesi, serbest piyasa uygulamasının ilk adımı anlamına geliyor. Sanayicinin yüksek fiyattan elektrik alacağı anlamına gelmiyor. Sadece yükümlülüklerini yerine getirmeyen büyük çaplı tüketiciler için getirilen bir uygulama olarak düşünülebilir. Ayrıca piyasada ortaya çıkan 'zam yapıldı' anlayışı doğru değil. Bu tarife ile tüketiciler daha rekabetçi bir fiyattan yararlanma fırsatına sahip olacak." diye konuştu.

Son kaynak tarifesiyle maliyet bazlı bir yapıya geçildiğini ifade eden Çalışır, "Tarife ile hem müşteri hem de enerji verenin korunarak karşılıklı ilişkilerin devamlılığı sağlanacak. 2016'da tarifeler yüksek olmasına rağmen elektrik piyasasındaki tedarikçiler, gerçekleştirdikleri yüksek indirimlerle başta sanayiciler olmak üzere serbest tüketicilere 50 milyon doların üstünde tasarruf sağlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışır, söz konusu tarifenin uzun vadede tüketicinin lehine olacağını ve devlet şirketlerinin maliyet yapıları üzerindeki bozucu yüklerin de azalacağını söyledi.

Tebliğe göre, elektriğini ikili anlaşma yoluyla belirlenen fiyat üzerinden tedarik etme yolunu tercih etmeyen serbest tüketiciler, ihtiyacını son kaynak tedarik tarifesi üzerinden karşılayabilecek. Gün Öncesi Elektrik Piyasası'nda oluşan fiyatlar ve bazı maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenecek tarifenin uygulanmasına 1 Nisan'da başlanacak.

Doğalgaz santralleri desteklenmeli

Çalışır, ayrıca kapasite mekanizması gereği doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretime devam edebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini belirterek, İngiltere, İspanya ve Almanya'da da benzer uygulamaların devam ettiğini ifade etti.

Elektrik üreticileri olarak amaçlarının sistemde kalarak sistemi hazır ve dengeli halde korumaya çalışmak olduğunu dile getiren Çalışır, "Elektrik üreticilerinin sağlıklı bir piyasadan beklentisi gerçek maliyetleri karşılayabilecek sürdürülebilir bir yapının oluşmasıdır. Biz kapasite mekanizmasından gerçek maliyetlerin karşılamasını beklemiyoruz. Maliyetlerin karşılanmasını içinde oyuncu olduğumuz piyasadan da bekliyoruz. Yerli kömüre verilen destek kapsamında aynı şekilde doğalgazın da ayakta kalmasının sağlanması zaruri bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA