Elmada fiyat uçurumu: Üreticiden markete 7 kat artışla geliyor

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Denizli'nin Çivril ilçesinde elma üreticileri, artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatlarının üretimi giderek zorlaştırdığını belirtti. Işıklı Mahallesi'nde elma üretimi yapan çiftçi ve mahalle muhtarı Serkan Aymaz, bu yıl bahçesinden 70-100 ton arasında ürün beklediğini ancak mevcut fiyatların üretim maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

40 liradan 20 liraya düştü

Gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerinin arttığını belirten Aymaz, geçen yıl 40 liradan satılan elmanın bu yıl 20-25 lira seviyesinde kaldığını ifade etti. Iskarta elmanın fiyatının da 11-12 liradan yaklaşık 4 liraya düştüğünü belirten Aymaz, buna karşılık üretim maliyetlerinin yüzde 100 arttığını söyledi.

Aymaz, "Bu yıl 70-100 ton arasında elma hasadım var. Bu kadar ürünün üretim maliyetini karşılamak bile başlı başına büyük bir yük" dedi.

İşçiliği karşılamayınca tarlada kaldı

Üreticinin yaşadığı maliyet sorunu seyreltme elmasında da kendisini gösterdi. Geçen yıl kilogramı 6 lira olan seyreltme elmasının bu yıl 3 liraya gerilediğini söyleyen Aymaz, erkek işçilerin günlük yevmiyesinin 2 bin, kadın işçilerin ise bin 500 liraya çıktığını belirtti. Aymaz, bu fiyatlarla toplama maliyetinin karşılanamadığını ve seyreltme elmalarının tarlada kaldığını ifade etti.

Marketlerde 140 lira"

Üretici fiyatıyla market fiyatı arasında 7 kata varan farka da dikkat çeken Aymaz, elmanın marketlerde 140 liraya kadar satıldığını söyledi. Çivril'de elma bahçelerinin giderek azaldığını belirten Aymaz, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerin arpa, buğday, kayısı ve şeftali gibi ürünlere yönelmeye başladığını ifade etti.