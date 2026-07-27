Elon Musk en az konuşulan şirketi için yatırım turuna çıktı

Son dönemde serveti ciddi şekilde eriyen Elon Musk, tünel teknolojileri şirketi The Boring Company için milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor. Şirket, yaklaşık 20 milyar dolar değerleme üzerinden 4 milyar dolara kadar yeni yatırım almayı hedeflerken anlaşmanın henüz tamamlanmadığı ve şartların değişebileceği belirtiliyor.

SpaceX ve Tesla'da sert düşüş

Musk'ın net serveti kısa süre içinde yaklaşık 1,32 trilyon dolardan 832 milyar dolara geriledi. Yaklaşık 500 milyar dolarlık bu düşüş, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde bugüne kadar tek bir kişi için kaydedilen en hızlı servet kayıplarından biri olarak gösterildi.

Bu gerilemede en büyük etkiyi ise SpaceX hisselerindeki sert değer kaybı oluşturdu. Başarısız bir Starship testinin ardından şirket hisselerinin yüzde 41-45 değer kaybetti. Tesla da zayıf finansal sonuçlarla bu tabloyu ağırlaştırdı. Şirket, ikinci çeyrekte 28,24 milyar dolar gelir açıklarken, hisse başına düzeltilmiş kâr beklentilerin oldukça altında kaldı. Artan yatırımlar nedeniyle serbest nakit akışı negatife dönerken, Tesla hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Sessizce büyüyen şirket

2016 yılında kurulan ve yer altı ulaşım tünelleri geliştiren The Boring Company ise Nashville, Dubai, Baltimore, Chicago ve Los Angeles'da çeşitli projeler üstlense de bu projelerin önemli bir kısmı ya ilerleyemedi ya da iptal edildi.

Şirketin Las Vegas'ta üstlendiği yaklaşık 68 millik ulaşım ağının ise bugüne kadar sadece 2,4 millik bölümü tamamlandı.

Yatırımcıların gözü iki gelişmede

Analistlere göre yatırım turunun başarısını iki unsur belirleyecek.

İlki, yatırım turuna hangi fonların katılacağı. Büyük uluslararası yatırım fonlarının sürece dahil olması, şirketin 20 milyar dolarlık değerlemesini destekleyebilir. İkinci önemli unsur ise Las Vegas'taki Loop projesinin yeni etaplarının planlandığı gibi hayata geçirilip geçirilmeyeceği olacak.

The Boring Company'nin yatırım turunun mevcut şartlarla tamamlanması halinde, yatırımcılar Musk'ın marka gücünün şirketin operasyonel performansını ne ölçüde destekleyebileceğini daha net görme fırsatı bulacak.