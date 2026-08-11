Elon Musk'ın iki devi için sürpriz iddia: Yıl bitmeden açıklanacak

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Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Cathie Wood'un ARK Investment Management şirketi, iki devin birleşmesine yönelik bir duyurunun yıl sonundan önce gelebileceğini öne sürdü.

ARK'ın "The Brainstorm" programında konuşan şirketin baş fütüristi Brett Winton, Tesla-SpaceX birleşmesinin 2026 bitmeden açıklanmasını beklediğini ancak anlaşmanın aynı süre içerisinde tamamlanmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Winton, “Duyurulur, evet. Tamamlanmaz ama yıl sonundan önce duyurulacağını düşünüyorum. Bunun oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ARK'ın tüketici interneti ve fintech araştırma direktörü Nicholas Grous da benzer bir tahminde bulunarak birleşme duyurusunun yıl sonundan önce gelebileceğini savundu.

İki taraf da daha iyi durumda olur

ARK'a göre olası birleşmenin arkasında önemli bir finansal gerekçe bulunuyor. Winton, iki şirketin tek çatı altında toplanmasının hem Tesla hem de SpaceX yatırımcılarına fayda sağlayabileceğini belirtti.

“SpaceX hissedarı ve Tesla hissedarı açısından baktığınızda, bu şirketler birleşirse her iki taraf da net olarak daha iyi durumda olur” diyen Winton, bunun için her iki hissedar grubuna da adil değer sağlayacak bir mekanizma oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Olası anlaşmanın önündeki önemli konulardan biri ise Tesla hissedarlarının onayı. ARK'a göre SpaceX'in birleşmeye onay verilmesini sağlamak için Tesla hisselerine belirli bir prim ödemesi gerekebilir.

Çin operasyonları denklemi zorlaştırıyor

Muhtemel birleşmenin önündeki en dikkat çekici konulardan biri Tesla'nın Çin'deki faaliyetleri.

SpaceX'in ABD'de savunma ve ulusal güvenlikle bağlantılı önemli sözleşmelere sahip olması nedeniyle Tesla'nın Çin'deki geniş operasyonlarının anlaşma açısından jeopolitik hassasiyet yaratabileceği değerlendiriliyor.

Winton, Tesla'nın Çin operasyonlarının birleşme açısından “rahatsız edici bir yapboz parçası” olabileceğini kabul ederken bunun anlaşmayı engelleyecek büyüklükte bir sorun olmadığını savundu.

Tesla'nın Çin'deki varlıklarının şirketin diğer operasyonlarından ayrıştırılabileceğini belirten Winton, söz konusu problemi “küçük bir pürüz” olarak nitelendirdi.

Elon Musk ise daha önce Tesla'nın olası bir SpaceX birleşmesinin önünü açmak amacıyla Çin operasyonlarını satabileceği veya ayrı bir şirkete dönüştürebileceği yönündeki iddiaları “sahte haber” olarak nitelendirmişti.

Tesla'nın satışlarında Çin'in payı yüzde 20

Çin pazarı Tesla açısından kritik öneme sahip. Ülke, şirketin yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken Şanghay fabrikası Tesla'nın en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Şanghay tesisinden temmuz ayında 93 bin 579 araç sevk edildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışa işaret etti.

Olası bir ayrışmada yalnızca fabrikalar değil, Tesla'nın yazılım, yapay zeka, fikri mülkiyet ve veri sistemlerinin nasıl yapılandırılacağı da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

ARK'a göre Tesla'nın geleceği robotaksilerde

ARK ise Tesla'nın uzun vadeli değerinin Çin'deki fabrikalarından çok robotaksi faaliyetlerinden geleceğini düşünüyor.

Winton, Tesla'nın gelecekteki ekonomik değerinin büyük bölümünün robotaksi işinden kaynaklanmasını beklediklerini söyledi.

ARK'ın beklentilerine göre Tesla'nın Çin'deki robotaksi gelirleri ise düzenlemeler, güçlü yerel rekabet ve düşük fiyatlar nedeniyle sınırlı kalabilir. Şirket ayrıca Optimus insansı robotlarının veya Starlink bağlantısına sahip Tesla araçlarının Çin yönetiminden onay alma ihtimalini düşük görüyor.

Yapay zeka iki şirketi birbirine yaklaştırıyor

Tesla ve SpaceX arasındaki bağların güçlenmesinde yapay zeka, çip ve altyapı yatırımları da önemli rol oynuyor.

Haberde yer alan verilere göre SpaceX, çeyrek boyunca yapay zekaya 15,8 milyar dolar harcarken xAI, şirketin ilk yarı sermaye harcamalarının yaklaşık yüzde 83'ünü oluşturdu.

xAI'ın bilgi işlem kapasitesini kiralamaya yönelmesinin ardından şirketin 609 milyon dolarlık düzeltilmiş zarardan 1,1 milyar dolarlık kazanca geçtiği, Anthropic ve Google ile yapılan anlaşmaların da sonuçlara katkı sağladığı belirtildi.

SpaceX CFO'su Bret Johnsen ise şirketin yapay zeka bilgi işlem yatırımlarında geri ödeme süresinin bir yıldan kısa olduğunu ifade etti.

Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 26 gerileyerek “Muhteşem Yedili” içerisindeki en kötü performans gösteren hisse konumunda bulunurken, SpaceX hisselerinin son üç aylık kaybının yüzde 14 olduğu belirtildi.